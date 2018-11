Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

625 mil euros para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Portimão

Câmara apoia trabalhos com cerca de 94 mil euros.

Por Ana Palma | 08:46

Um total de 625 mil euros é quanto vai ser investido na obra de remodelação e ampliação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP). Os trabalhos, já em curso, deverão estar concluídos no próximo mês de maio, antecedendo o período dos fogos.



O projeto, segundo revelou ontem ao CM Álvaro Bila, presidente da Associação Humanitária dos BVP, vai ser apresentado publicamente no dia 11 de dezembro (Dia da Cidade).



Nessa data está prevista a assinatura de um protocolo com a autarquia em que esta se compromete a pagar cerca de 94 mil euros (a comparticipação nacional do projeto, correspondente a 15%). A verba restante (85%) provém de fundos comunitários.



Na apresentação pública do projeto está ainda prevista uma visita do Executivo autárquico, liderado por Isilda Gomes, aos trabalhos em curso. A obra, há muito desejada, concentra-se especialmente no espaço operacional, sobretudo nas áreas do alojamento feminino e masculino e também no parque de viaturas.



"Quaisquer trabalhos adjacentes que sejam necessários serão assumidos pela Associação Humanitária", disse Álvaro Bila.



PORMENORES

Novas camaratas

A obra vai ampliar a área de descanso e vestiários, criando camaratas condignas para os elementos femininos e acrescentar camaratas para os elementos masculinos, "permitindo um equilíbrio de acordo com a realidade do quadro de pessoal atual", explicou Álvaro Bila.



Parque de veículos

Também o parque de veículos e equipamentos vai ser ampliado e requalificado de acordo com as necessidades que os BVP têm atualmente, face ao incremento da capacidade operacional nos últimos quatro anos.