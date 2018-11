Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-bombeiro morre atingido por uma árvore em Ourém

José Nunes ia almoçar com amigos quando um pinheiro atingiu o carro em que seguia.

Por Isabel Jordão | 06:00

Um antigo bombeiro de Ourém morreu este sábado atingido por um pinheiro de grande porte que caiu em cima do carro em que seguia, na EN113, à saída da cidade. José Paulo Nunes de 58 anos tinha acabado de sair da empresa em que trabalhava com um grupo de amigos e colegas de trabalho, seguindo todos em vários carros para um almoço-convívio.



O acidente ocorreu às 12h15 e à chegada dos primeiros meios de socorro o antigo bombeiro já não apresentava sinais vitais. Foi retirado do banco de trás do carro para o exterior e sujeito a manobras de reanimação, que se revelaram infrutíferas, sendo a morte confirmada no local por uma equipa médica do INEM. O corpo foi removido para autópsia, em Tomar.



O pinheiro que teria mais de 10 metros estava a poucos metros da estrada, numa zona com forte inclinação. Estava seco, sem carumas nem pinhas e soltou- -se da terra, caindo para a estrada no momento em que o carro ia a passar.



O condutor e o passageiro que seguia ao lado aperceberam-se da queda do pinheiro e baixaram-se, conseguindo proteger- -se e saindo ilesos. A vítima "seguia no banco de trás e não se apercebeu, sendo por isso apanhado desprevenido com a queda do pinheiro, que deixou o tejadilho em cima dos bancos", disse ontem ao CM Arlindo Ferreira, chefe dos bombeiros Voluntários de Ourém.



José Paulo Nunes era um dos funcionários mais antigos da empresa Tecnorem – que se situa perto do acidente – e era habitual juntar-se aos colegas para confraternizarem, quando não estavam a trabalhar: ontem era um desses dias.



Residia em Ourém e foi bombeiro durante muitos anos, mas atualmente fazia parte, como vogal, da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém, sendo muito respeitado por todos.



Ontem, no quartel, o ambiente era de grande consternação, estando a ser preparada uma cerimónia de despedida a anteceder o funeral que ainda não tem data marcada.



Porto com queda de árvores e inundações

A maior parte das ocorrências no distrito do Porto está relacionada com queda de árvores, pequenas inundações e queda de fios de redes de fornecimento elétrico. Na sexta-feira à noite uma árvore caiu na saída do túnel do Campo Alegre, o que interrompeu o trânsito em direção à ponte da Arrábida. No Jardim Botânico também houve estragos.