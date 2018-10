Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

63 aves migratórias salvas numa semana em Olhão

De várias espécies, as aves chegam ao RIAS esgotadas, debilitadas ou mesmo feridas .

Por Ana Palma | 08:44

Só na última semana, 63 aves migratórias deram entrada no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, na Quinta do Marim, em Olhão.



Esgotadas ou muito debilitadas e algumas feridas, as aves migradoras estivais, de diversas espécies, têm sido levadas para aquele hospital da vida selvagem, onde recebem tratamento até poderem ser libertadas.



Algumas espécies são já consideradas raras, como o noitibó. "Embora estejamos quase no final de outubro e a época de migração outonal esteja já avançada, ainda deu entrada no RIAS um noitibó-cinzento.



Esperamos que este indivíduo, que se encontra internado devido a um trauma, recupere rápido para poder chegar ao destino da sua migração, em África", revelou fonte do RIAS.



Por outro lado, adiantou, "um noitibó-de-nuca-vermelha foi devolvido à natureza na passada terça-feira. À semelhança do seu congénere, o noitibó-cinzento, também esta é uma espécie estival em Portugal e, por isso, o indivíduo libertado seguiu certamente na sua rota migratória para Sul", considerou ainda a fonte do RIAS.



O trabalho de recuperação tem um impacto imediato no bem-estar e sobrevivência de cada animal que passa pelo RIAS.



"No caso das aves migradoras estivais, é importante que a sua recuperação seja breve de modo a que prossigam a sua viagem de imediato", frisou a fonte.



Até porque, explicou, "caso não consigam recuperar a tempo, estas aves são mantidas no RIAS pelo menos até ao regresso primaveril dos indivíduos da sua espécie".



PORMENORES

Ouriço-cacheiro

Um ouriço-cacheiro foi o único animal, sem ser ave, entregue no RIAS na última semana, revelou aquele centro. O ouriço vai ficar no RIAS para ser recuperado e poder ser libertado.



Doninha

Uma doninha que ingressou no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens no passado dia 11 de setembro, quando ainda era uma cria, vai ser libertada sábado.



Aves libertadas

Uma rola-turca e uma garça-boieira que foram recebidas no RIAS quando eram crias e um guincho-comum que esteve um mês em recuperação no centro também foram agora libertados.