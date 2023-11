Deve uma patrulha vasculhar o carro de um cidadão que sai de um bairro conotado de forma difusa com o tráfico de droga num Fiat Punto de 1997? Mesmo depois de ter mostrado os documentos e estar tudo regular? Este é o tipo de problemas que está a ser colocado a 880 comandantes de postos da GNR e esquadras da PSP de norte a sul do País no âmbito do Plano de Prevenção de Manifestações de Discrimi- nação nas Forças e Serviços de Segurança.









