900 inspetores do SEF em "grande ansiedade" que Marcelo promulgue mudança para a Polícia Judiciária

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje para promulgação o decreto-lei do Governo, aprovado no Conselho de Ministros de 6 de abril último, e que regula a transição de cerca de 900 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para a Policia Judiciária.

Só após esta promulgação acontecer é que o SEF será formalmente extinto, e será criada a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, ocorrendo igualmente a integração plena dos inspetores do SEF nas fileiras da PJ.

Fonte do SEF disse ao CM já "ter tido conhecimento que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o decreto do Governo".

"Caso o mesmo saia da promulgação presidencial a refletir, no essencial, o que foi negociado e comunicado pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, será um passo positivo para estabilizar a carreira dos inspetores no processo de reestruturação do SEF, salvaguardando os seus anseios, e permitindo-lhe continuar a servir o Estado numa instituição de prestígio", disse.

A mesma fonte referiu ao CM que "a ansiedade pelo desfecho deste processo é grande"

"Este será um passo positivo no processo de reestruturação do sistema de controlo de fronteiras", concluiu.