985 mil euros para escolas no Cacém e São Marcos

Objetivo é conservar e reabilitar edifícios e apostar na requalificação energética.

Por Edgar Nascimento | 09:07

Cinco escolas da União de Freguesias de Cacém e São Marcos, no concelho de Sintra, vão ser alvo de trabalhos de requalificação, num investimento de 985 mil euros, nos próximos dois anos.



Segundo o presidente da autarquia, Basílio Horta, o plano passa pela conservação e reabilitação dos edifícios, bem como a sua requalificação energética, estando previsto o isolamento exterior, substituição de caixilharias, colocação de painéis fotovoltaicos e painéis solares térmicos e aquecimento a biomassa.



As cozinhas também vão ser remodeladas e ampliadas. "Os logradouros inadequados a atividades desportivas e lúdicas, a inexistência de equipamentos lúdicos e mobiliário urbano, a ausência de zonas de sombra, o mau estado geral dos pavimentos e equipamentos e problemas de drenagem fazem da requalificação de logradouros uma das prioridades de modo a criar melhores condições de utilização dos recreios", refere a autarquia.



As escolas incluídas neste plano são a EB1 Ribeiro de Carvalho (134 mil euros), EB1 Cacém 1 (290 mil euros), EB1 São Marcos 1 (183 mil euros), EB1/JI São Marcos 2 (311 600 euros) e EB Casal do Cotão (66 500 euros), sendo que algumas já estão a ser alvo de trabalhos, enquanto outros trabalhos estão em vias de contratação, em preparação ou com projeto já aprovado.



O Plano de Investimento nas Escolas de Sintra foi apresentado em março e prevê a intervenção em 98 escolas, abrangendo 30 mil alunos, até 2021. Nos próximos dois anos, vai permitir intervir em 49 escolas, num total de 20 milhões de euros, dos quais 3,25 milhões de fundos comunitários.