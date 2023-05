A morte de Valdene Mendes chocou o país. O brasileiro que vivia há vários anos no Cadaval foi desmembrado e decapitado. O corpo foi separado em partes colocadas em sacos do lixo abandonados numa mata.



As autoridades acreditam que foi o homem com quem vivia que cometeu o crime. O amor não correspondido levou o antigo coveiro a assassinar o amigo.









