Um homem, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos ligeiros, este sábado à tarde, quando o trator que conduzia capotou. O acidente aconteceu na rua Pouco do Sizo, em Landim.



A vítima foi projetada e sofreu algumas escoriações, tendo sido socorrida no local e transportada pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão para o Hospital do Médio Ave, em Famalicão. As circunstâncias do acidente estão ainda por apurar e são agora investigadas pela GNR, que foi ao local.

