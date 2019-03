Acidente com camião fecha Túnel do Marquês em Lisboa

Viatura pesada terá danificado grande parte da sinalética suspensa do túnel.

Por Sérgio A. Vitorino | 17:02

Um acidente envolvendo um camião fechou na tarde desta quinta-feira o Túnel do Marquês, no sentido Amoreiras-Rotunda, pelas 15h45.

Segundo explicou ao CM o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, a viatura pesada terá danificado grande parte da sinalética suspensa do túnel. "Tudo indica que teria mais altura que a autorizada no Túnel do Marquês", adiantou a fonte.

A situação, que não provocou vítimas, já foi resolvida e o trãnsito já voltou a circular. No local estavam a PSP, que investiga, e a Polícia Municipal a indicar alternativas aos condutores.