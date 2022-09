Um acidente com quatro carros está a causar filas de trânsito na saída da Ponte 25 de Abril, sentido Sul-Norte, antes da saída para as Amoreiras.A colisão fez um ferido ligeiro, que está a ser assistido no local.Ao que apurou o, o trânsito esteve cortado na totalidade, mas entretanto a via da esquerda foi reaberta.