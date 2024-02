Acidente de trabalho provoca um morto no concelho de Leiria

Um homem de 54 anos morreu esta quinta-feira num acidente de trabalho em Bidoeira de Cima, concelho de Leiria, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu quando um bloco de cimento caiu, atingindo o homem, estrangeiro.

"A vítima estava com outras pessoas a fazer um muro quando ocorreu a queda do bloco", adiantou a fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR.

O alerta para o acidente chegou às autoridades às 17h10.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Ortigosa, Custódio Figueiredo, acrescentou que ao local acorreram meios desta corporação, dos Sapadores de Leiria, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, com oito viaturas e cerca de 20 operacionais.