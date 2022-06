Um acidente de viação na madrugada deste domingo provocou uma vítima mortal, um homem de 32 anos, e três feridos graves em Vila Real.O acidente aconteceu no IP4, sentido Vila Real - Mirandela, e o alerta foi dado pelas 05h30. As vítimas são todas naturais de Mirandela.No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Cruz Verde e os Bombeiros Voluntários da Cruz Branca.As causas do acidente ainda estão por apurar.