Acidente deixa criança de nove anos em estado grave em Coimbra

Colisão provocou ferimentos ligeiros em mais três pessoas.

12:02

Uma criança de nove anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente na via rápida de Taveiro, na zona de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.



Para além do menor, também outros três adultos que seguiam na mesma viatura ficaram feridos, no entanto, foram dados como ligeiros pelos meios de socorro.



No local estiveram oito operacionais dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, apoiados por duas viaturas, bem como o INEM, a Cruz Vermelha e a PSP.



O alerta para o sinistro foi dado por volta das 09h04 desta sexta-feira.