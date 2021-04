Um acidente entre veículos ligeiros resultou num ferido ligeiro, a meio do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, em Lisboa.



A colisão ocorreu no sentido Almada-Lisboa.



Os Bombeiros Sapadores de Lisboa e os Bombeiros de Almada foram chamados ao local para assistir as vítimas. A PSP também esteve no local.



O alerta foi dado às 21h32.



O trânsito esteve condicionado a uma via, mas foi normalizado.