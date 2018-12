Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Táxi capota no IC17 e condiciona trânsito junto ao Campismo de Monsanto

Vítimas é o condutor, que ficou encarcerado. Trânsito condicionado no sentido Algés-Sacavém.

14:19

Um acidente no IC17, no sentido Algés-Sacavém, junto ao Parque de Campismo de Monsanto, que envolveu um táxi que capotou fez esta sexta-feira um ferido.



A vítima é o condutor do táxi, que ficou encarcerado dentro da viatura. Uma outra viatura esteve envolvida no acidente, mas os ocupantes escaparam ilesos.



Pelas 14h30, o trânsito estava a circular apenas por uma das vias centrais, estando as restantes três vias ocupadas por causa das operações de limpeza e remoção das viaturas acidentadas.



A circulação foi alargada a três faixas pelas 15h00, começando o trânsito a voltar à normalidade.



Em atualização