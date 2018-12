Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre carro e camião condiciona circulação na Maia

Sinistro aconteceu na EN14. Camião caiu numa ribanceira.

16:48

Uma colisão entre um camião, que transportava sucata e caiu numa ribanceira, e um carro na EN14, junto do monumento das Pirâmides da Maia, fez esta quinta-feira dois feridos ligeiros, que são os condutores dos dois veículos.



Segundo o que CM conseguiu apurar, o alerta foi dado pelas 16 horas e o trânsito está parcialmente cortado no sentido Maia-Porto.



No local estão os Bombeiros de São Mamede de Infesta, assim como o INEM e a Cruz Vermelha da Maia.



As vítimas foram transportadas para o hospital de São João.