Colisão seguida de despiste faz um morto no IP3 em Penacova

Trânsito foi cortado nos dois sentidos do IP3, no sentido Viseu-Coimbra.

20:19

Um acidente entre quatro veículos , seguido do despiste de um pesado e de um atropelamento no IP3, em Penacova, provocou esta quarta-feira dois mortos, informou fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.



Na sequência do acidente, que ocorreu ao final da tarde, o trânsito foi cortado nos dois sentidos do Itinerário Principal (IP) 3, sendo a alternativa a Estrada Nacional 2.



O acidente entre dois veículos ligeiros ocorreu por volta das 18h45, na zona de Oliveira do Mondego, concelho de Penacova (distrito de Coimbra), numa zona do IP3 sem separador central, disse à agência Lusa a mesma fonte.



Segundo a GNR, na sequência da primeira colisão, os ocupantes dos carros terão saído das viaturas, no momento em que um pesado de mercadorias se despistou e acabou por atropelá-los e por abalroar três veículos - incluindo os dois carros envolvidos no acidente inicial.



De acordo com a fonte do Comando Territorial de Coimbra, há dois mortos confirmados, mas a GNR não dispunha ainda de informação sobre o estado clínico das restantes vítimas.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra referiu que no local estão meios da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



O CDOS não tinha o registo dos bombeiros mobilizados para o terreno.