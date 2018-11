Investigadores já tinham detetado dilatação de fissuras este ano em Borba

Declarações são avançadas pelo historiador Carlos Filipe, após acidente que matou duas pessoas.

Por Lusa | 15:24

Um grupo de investigadores detetou, este ano, em dois levantamentos, a dilatação de fissuras e escorrimento de águas nas pedreiras onde ocorreu o deslizamento de terras e colapso de uma estrada em Borba, segundo o historiador Carlos Filipe.

"O talude não estava bem, porque as fissuras encontravam-se a dilatar e havia escorrimento de humidades, águas provenientes, provavelmente, das valetas da própria estrada", revelou esta sexta-feira à agência Lusa o investigador e historiador Carlos Filipe.

O mesmo responsável referiu que as valetas da via "deviam estar a remanescer toda a quantidade de água para as massas que estavam por detrás dos blocos", indicando que se desconhecia a composição dos materiais.