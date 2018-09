Colisão entre cinco viaturas na entrada para a Ponte 25 de Abril obriga a marcha lenta.

19:15

Condicionamento de trânsito:

Informamos que, devido a acidente na faixa mais à esquerda, reservada à VIA VERDE, do garrafão da Ponte 25 de Abril, o trânsito encontra-se condicionado.

Circule com precaução. — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) September 11, 2018

Um acidente entre cinco veículos ligeiros na entrada para a Ponte 25 de Abril, no sentido sul-norte, está a condicionar o trânsito na faixa da esquerda (Via Verde).Deste acidente não há registo de feridos mas o trânsito continua condicionado.Um outro acidente entre um camião e dois motociclos está a condicionar o trânsito no eixo norte-sul, segundo avançou fonte da PSP.