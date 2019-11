Acidentes nas estradas matam onze pessoas em cinco dias

Onze pessoas morreram nas estradas entre a última quinta-feira e esta segunda-feira. As primeiras 10 vítimas mortais foram contabilizadas pela GNR, no âmbito da operação ‘Todos os Santos’. A décima primeira vítima é um homem, de 27 anos, que morreu esta segunda-feira após um despiste de moto, no concelho de Loures.Estas vítimas vêm juntar-se aos 396 mortos registados pela PSP e GNR nas estradas portuguesas nos primeiros 10 meses do ano. Comparativamente ao período homólogo de 2018, há menos 24 vítimas, mas mais acidentes (110 034 este ano, face aos 109 110 de 2018).A última vítima foi Ricardo Jorge Fontinha Alves. O mecânico, de 27 anos, teve morte imediata quando a moto de alta cilindrada que conduzia se despistou, pelas 11h00 desta segunda-feira, na rua de Santa Justa, em São João da Talha, Loures.O motociclo embateu em vários carros estacionados, matando o condutor. A PSP investiga agora as causas do despiste.Horas mais tarde, desta vez na marginal Lisboa-Cascais, uma violenta colisão causou ferimentos em mãe e filha. Uma mulher de 40 anos, que conduzia uma carrinha Renault Kangoo, embateu frontalmente com um Mercedes junto à Escola Náutica de Paço de Arcos. Sofreu ferimentos graves e chegou a ter uma paragem cardíaca.Os bombeiros de Paço de Arcos transportaram-na para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde se encontrava esta segunda-feira à tarde em estado grave.A filha, de apenas 10 anos, sofreu ferimentos ligeiros.