A PSP deverá ser chamada a reforçar o efetivo policial, esta terça-feira, no Tribunal de Setúbal, para onde está prevista a leitura do acórdão do homicídio de Jéssica Biscaia, a menina de 3 anos que foi espancada e torturada, em junho do ano passado. Respondem pelo assassinato da menina quatro arguidos: Inês Sanches, a mãe da criança; Tita, ama de Jéssica; Justo e Esmeralda, marido e filha de Tita, respetivamente. Eduardo, também filho de Tita e Justo, respondia por tráfico de droga e violação, mas o Ministério Público deixou cair os crimes.









Nas alegações finais, a 13 de julho, o Ministério Público pediu a pena máxima, de 25 anos, para todos os arguidos acusados da morte, incluindo a mãe da criança. A procuradora foi implacável na sua apreciação, começando por dizer que “a morte da menina podia ter sido evitada”. E tratou Inês como um monstro: “Não conseguimos sentir empatia por uma mãe que entregou a filha ao cuidado destes agressores.” “A Inês deitou-a moribunda enquanto se entreteve a enviar mensagens ao pai da criança a pedir dinheiro. Chorou apenas para apelar à sensibilidade do coletivo. Não apresenta sinais de emoção. A única vítima aqui foi a Jéssica e Inês podia ter evitado a sua morte.”

Jéssica foi torturada durante cinco dias em casa de Tita. A crueldade a que foi sujeita foi transmitida pelo perito de Medicina Legal que autopsiou a menina. Quando testemunhou deixou o tribunal em lágrimas: “Parece que andaram a jogar à bola com a cabeça.”





Na última sessão, concentraram-se cerca de duas dezenas de pessoas junto ao tribunal, tendo sido pedido reforço policial, o que deverá voltar a acontecer esta terça-feira.