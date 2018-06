Portugueses condenados a penas de 3 e 4 anos por morte de emigrantes em França

Acidente com emigrantes portugueses na Suíça aconteceu em 2016. Condutor e o tio que era dono da carrinha condenados.

17:27

A investigação apurou que o despiste fatal se deveu à condução perigosa de Ricardo Pinheiro, de 22 anos (tinha 19 na altura do acidente). O tio, Arménio Pinto, de 44 anos, foi julgado por ter montado uma rede de transporte com viaturas modificadas ilegalmente. No caso da viatura acidentada, a carrinha de nove lugares foi ilegalmente transformada para levar mais três passageiros. Peritos concluíram que esta alteração tornou o veículo mais frágil e inseguro, potenciando a gravidade do acidente.

Ricardo Pinheiro, o condutor de 22 anos responsável pelo acidente que matou 12 emigrantes portugueses na Suíça em 2016 foi esta quarta-feira condenado a 3 anos de prisão pelo tribunal de Moulins, em França. O tio, Arménio Pinto, dono da carrinha onde viajavam os emigrantes, foi condenado a 4 anos de prisão.O Ministério Público de França tinha pedido esta quarta-feira ao tribunal de Moulins, em França, penas de quatro anos de prisão o condutor da carrinha que se despistou em 2016 com vários emigrantes portugueses a bordo, matando 12 deles. Para além do condutor português, também para o tio, proprietário do veículo, era pedida a mesma pena.O caso aconteceu a 24 de março de 2016, quando a carrinha que trazia um grupo de emigrantes da Suíça para Portugal embateu contra um camião em França.