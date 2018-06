Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem arrisca dez anos por doze mortes

Tio e sobrinho julgados por acidente de 24 de março de 2016.

Por João Tavares | 01:30

Emigrados na Suíça, doze portugueses procuravam a forma mais barata de visitar Portugal. Para isso, optaram por fazer a viagem numa carrinha adaptada, conduzida por Ricardo Pinheiro, jovem de 21 anos, e propriedade do tio deste, Arménio Martins, de 44.



A 24 de março de 2016, quando seguiam na apelidada ‘estrada da morte’ de França – RCEA – um acidente brutal custou a vida a todos os passageiros. Apenas o condutor sobreviveu, que juntamente com o tio vai começar esta quarta-feira a ser julgado.



Tanto Ricardo como Arménio – naturais da zona de Trancoso – vão ser julgados pela morte dos portugueses, que perderam a vida à passagem por Moulins. E é nessa mesma localidade que vai decorrer o julgamento. Ricardo Pinheiro pode ser condenado a uma pena de prisão até dez anos.



Ricardo Pinheiro não estava habilitado a conduzir a carrinha, que tinha sido transformada meses antes para poder transportar mais passageiros. Em vez dos seis lugares de origem, transportava treze.



Foi já de noite que se deu o acidente. A carrinha tinha iniciado a viagem na Suíça. Levava as vítimas – entre os 7 e 63 anos – com destino à zona da Guarda. A tragédia deu-se quando a carrinha chocou com um camião italiano. As perícias dizem que a Mercedes Sprinter seguia a 100 km/h numa zona de 80.



A polícia também constatou que nos meses antes do acidente a carrinha foi controlada a circular em excesso de velocidade mais de uma dezena de vezes. Arguidos respondem por 12 homicídios involuntários.