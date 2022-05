Adepto impedido de entrar em recintos desportivos responde por desobediência

Um adepto do Sporting responde hoje pelo crime de desobediência, depois de ter sido detido, no sábado, na receção dos 'leões' ao Santa Clara, da I Liga de futebol, quando estava impedido de entrar em recintos desportivos.

Fonte policial confirmou esta segunda-feira à Lusa que o adepto 'leonino', da claque Diretivo Ultras XXI, foi detido no sábado, no encontro da 34.ª e última jornada do campeonato, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que opôs o Sporting ao Santa Clara (4-0).

O detido vai ser esta segunda-feira presente a tribunal, respondendo pelo crime de desobediência, por incumprimento da medida de interdição decretada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), decretada, segundo a mesma fonte, devido a utilização de artefactos pirotécnicos.