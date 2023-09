Recorde-se que Vicelmo Santana confessou o crime e a defesa garante que agiu em legítima defesa . Segundo o Ministério Público, o jovem usou uma faca de cozinha para matar o companheiro da mãe.

A leitura do acórdão do jovem que matou o padrasto com uma facada no coração, no Seixal, foi adiada para a próxima sexta-feira.A mãe do jovem já tinha revelado que o homem "apagava as beatas do cigarro" nos braços no filho.