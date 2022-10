O jovem de 16 anos que, na sexta-feira, matou o padrasto, de 50, com uma facada no coração, na casa que partilhavam, em Corroios, Seixal, ficou ontem em prisão preventiva.A relação entre a vítima e o enteado era marcada por discussões, sobretudo por o jovem não estudar nem trabalhar.A PJ de Setúbal deteve o homicida e apreendeu a faca de cozinha que este usou. A mãe do jovem e mulher da vítima deu o alerta.