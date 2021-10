Adotado da IURD que assassinou mãe à facada no Seixal mandado internar

O jovem adotado por um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus vai passar os próximos anos internado numa ala psiquiátrica como medida de segurança aplicada pelo assassinato da própria mãe adotiva, em novembro de 2020.Depois de ter sido considerado inimputável, por sofrer de esquizofrenia paranoide, o Tribunal de Almada decretou esta sexta-feira a Lucas Paulo uma medida de internamento, nunca inferior a três anos e com um limite máximo de até 16 anos por considerar que, à data do crime, estava a passar por um surto psicótico e que precisa de tratamento médico contínuo.