O advogado de Tomar acusado de uma burla milionária a uma idosa, com a sua secretária e uma cunhada, foi absolvido de todas as acusações no Tribunal de Santarém.O coletivo de juízes considerou não ter ficado provada a tese de que a idosa, que sofreu um AVC e enfartes em 2015, não tinha capacidade para gerir o património. Pelo contrário, a idosa mostrou-se "lúcida e apta" na gestão dos seus bens.