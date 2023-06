O Aeródromo de Portimão conta desde quinta-feira com dois aviões do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais do Algarve, após ter sido instalado na estrutura um centro de meios aéreos da Proteção Civil.Segundo a Câmara de Portimão, os dois meios aéreos de combate aos fogos rurais - aviões médios ‘Fireboss’ - têm capacidade para transportar 3000 litros de água e espumífero e trabalham em parelha, reabastecendo em lençóis de água com 731 metros.