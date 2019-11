"Agarrou-me pelo pescoço": Bombeiro agredido em quartel de Borba relata momento de horror

"Agarrou-me pelo pescoço". Foi desta forma que teve inicio a agressão de que o bombeiro João foi vítima durante a madrugada deste sábado, no quartel de Borba, segundo avançou aoAs agressões ocorreram cerca das 00h30, com um grupo de cerca de 20 pessoas a fazer barulho junto à porta do quartel."Ouvi um grande alarido e vim à porta. Abri, questionei o que se passava e os senhores disseram-me que traziam uma pessoa inconsciente. O que não respondia à realidade, visto que a pessoa estava de pé e a falar", começou por contar João.O bombeiro, que se encontrava de piquete, afirma que se recusou a prestar auxílio uma vez que não sabia o que se passava, questionando se já teria sido chamado o INEM. "Nesse momento, esse senhor mais velho de etnia cigana, agarrou-me pelo pescoço".