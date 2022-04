Agente da PSP Fábio Guerra vai ser condecorado a título póstumo

O agente da PSP Fábio Guerra, que morreu após ter sido brutalmente agredido, vai ser condecorado a título póstumo com a Medalha de Serviços Distintos de Segurança Pública, grau ouro.



Num documento publicado no Diário da República, assinado pela Ministra da Administração Interna, Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem, Fábio Guerra foi descrito como um "profissional dedicado e com grande espírito de sacrifício", que sempre "demonstrou uma grande disponibilidade para o serviço".



Fábio Guerra foi vítima de brutal agressão na madrugada do dia 19 de março, no exterior da discoteca Mome, em Lisboa, quando tentava "intervir com o objetivo de fazer cessar agressões em curso entre dois grupos".