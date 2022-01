Um agente da PSP ficou ferido, esta manhã de segunda-feira, numa colisão entre três carros, um deles da PSP, na Alameda das Antas, no Porto.



O alerta foi dado às 12h11.



Segundo fonte da PSP, o carro patrulha estaria parado quando foi abalroado pela traseira.



No local estiveram os Sapadores do Porto, com duas viaturas e nove elementos e o INEM.



O agente teve de receber tratamento hospitalar.