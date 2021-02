O proprietário de uma agência funerária de Vila Real foi detido, no sábado à noite, por condução sob o efeito de álcool. O homem, de 60 anos, saiu de um café e arrancou com o veículo, acabando por ser mandado parar por agentes da PSP. Submetido ao teste do balão, acusou uma taxa de 1,40 g/l.



O arguido foi presente ao Tribunal de Vila Real. Ficou sujeito a quatro meses de inibição de conduzir e ao pagamento de uma multa no valor de 500 euros.

