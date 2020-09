A GNR deteve um homem, de 59 anos, suspeito de violência doméstica por agressões físicas, psicológicas e sexuais sobre uma mulher, de 20 anos, e a sua mãe, de 46, no concelho de Ferreira do Zêzere.Durante a investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito manteve uma relação amorosa com as duas e agrediu física e psicologicamente a sua companheira, quase quarenta anos mais nova, perseguindo-a e vigiando todos os seus movimentos recorrendo às redes sociais, e, a certa altura, chegou a ameaçá-la de morte, com recurso a uma arma branca e a uma seringa.Foi ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém e acabou em liberdade, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactar e de se aproximar das vítimas, medida monitorizada através de pulseira eletrónica.