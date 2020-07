Agressor condenado volta a agredir mulher em Faro

Tinha sido condenado, no passado mês de abril, pela prática do crime de violência doméstica contra a mulher, com cerca de 40 anos de idade. A pena ficou, contudo, suspensa na sua execução. No entanto, o homem voltou a reincidir e a agredir a vítima, uma situação que levou a Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima, em colaboração com o Grupo de Ações Táticas da Polícia Marítima, a voltar a detê-lo.A detenção foi efetuada segunda-feira, na ilha do Farol, em Faro, confirmou ontem o CM junto de fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).Segundo a mesma fonte da AMN, a detenção "resultou da execução de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Faro".O detido, um homem de 47 anos de idade, "foi intercetado junto ao pontão de embarque/desembarque da ilha do Farol pelos elementos da Unidade Central de Investigação Criminal e do Grupo de Ações Táticas da Polícia Marítima, tendo sido de imediato detido", esclareceu ainda aquela fonte.O indivíduo "não ofereceu resistência" aos agentes , referiu.Após ser detido, o homem foi conduzido ao estabelecimento prisional de Olhão para cumprir pena de prisão efetiva pelo crime de violência doméstica a que tinha sido condenado.Quanto às recentes agressões, deverão ser alvo de um outro processo de investigação. O primeiro, que levou agora à prisão do arguido, esteve a cargo da Polícia Marítima.