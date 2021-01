Na posse das imagens, a PSP conseguiu localizar todos os suspeitos, após buscas realizadas nos concelhos de Lisboa e de Vila Franca de Xira. Presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, recolheram em prisão preventiva.



Todos os passos dos oito agressores, com idades entre os 20 e os 61 anos, ficaram gravados pelo sistema de videovigilância do restaurante Os Pipis, em Odivelas. Na noite de 25 de novembro do ano passado, o grupo espancou três funcionários do estabelecimento e fugiu.Na posse das imagens, a PSP conseguiu localizar todos os suspeitos, após buscas realizadas nos concelhos de Lisboa e de Vila Franca de Xira. Presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, recolheram em prisão preventiva.

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Loures que interrogou os oito homens não teve dúvidas na aplicação da medida de coação mais gravosa. O grupo está indiciado de homicídio qualificado na forma tentada e dano qualificado.



Uma das três vítimas que espancaram, por lhes ter dito que não podiam fumar dentro do estabelecimento, ficou mesmo inconsciente. Além de peças de roupa usadas no ataque, a PSP apreendeu três cartuchos calibre 12 mm, uma pistola, uma faca e uma arma de ar comprimido.