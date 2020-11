Oito homens atacam proprietários e funcionário de restaurante em Odivelas

A PSP já tinha esta quinta-feira identificado um dos oito homens que, quarta-feira à noite, espancaram os dois proprietários, gémeos de 52 anos, e um funcionário, de 22, do restaurante Os Pipis, em Odivelas.Duas das vítimas sofreram ferimentos graves: o funcionário nas costas, atingido com uma mesa; e um dos patrões na cabeça, golpeado com garrafas. Tinham advertido os atacantes para não fumarem no restaurante.