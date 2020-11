Uma violenta rixa no restaurante 'Os Pipis' em Odivelas, Lisboa, acabou esta quarta-feira com três pessoas feridas, duas delas inspiravam maiores cuidados.A incursão de cerca de 12 pessoas no restaurante acabou ao fim de seis minutos de violentos confrontos. A polícia de choque foi chamada ao local para intervir e dispersar os envolvidos.Os feridos foram transportados para o Hospital Beatriz Ângelo em Loures. Não há ainda qualquer informação sobre detenções.