Águia atingida a tiro no Alentejo já foi libertada

Depois de dois meses de recuperação no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, uma águia-cobreira, que tinha sido atingida a tiro de caçadeira, foi finalmente devolvida à natureza.Segundo revela o RIAS, a ave de rapina foi na semana passada transportada até ao concelho de Mértola, no Alentejo, por vigilantes da natureza do Parque Natural do Vale do Guadiana, onde foi libertada.A águia, que tem o estatuto de ‘Quase Ameaçada’ em Portugal, terá sido alvejada também no Alentejo, em meados de agosto. Foi encontrada em Moura e depois levada para o RIAS. No centro, o exame radiológico detetou três projéteis de caçadeira: na cabeça, ombro direito e costado esquerdo. Foram ainda descobertos restos de um quarto projétil."Foi possível retirar um dos projéteis, mas os restantes não puderam ser extraídos por questões médicas", explica o RIAS. Foi colocada uma ligadura na asa da águia, que ficou numa câmara de recuperação interior, onde foi mantida sob vigilância constante.Duas semanas mais tarde, a ave foi transferida para um túnel exterior, com 50 metros de comprimento, onde treinou o voo, tendo em vista a sua libertação.