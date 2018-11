Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alargado abastecimento de água a dez freguesias na Póvoa de Lanhoso

Rede pública de abastecimento de água já chega a mais de 90 por cento da população.

Por Secundino Cunha | 06:00

O Município da Póvoa de Lanhoso vai alargar, até finais de 2021, a rede de abastecimento de água às casas de mais de 90 por cento da população do concelho.



A última grande empreitada, designada ‘Fecho das Redes de Abastecimento de Água dos Subsistemas da Agere/Ponte do Bico, Andorinhas e Rabagão e das redes de águas residuais dos Subsistemas da Bacia do Ave e de Serzedelo’, está orçada em mais de três milhões e 700 mil euros (3 752 487,96 €).



Esta empreitada engloba as obras que materializam as cinco candidaturas que a autarquia viu aprovadas pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, que permitirá o financiamento a 85% das despesas elegíveis através do Fundo de Coesão.



"Está aqui bem patente que os investimentos não se resumem à sede do concelho, bem pelo contrário. A intervenção referente ao alargamento da rede de água e saneamento, em cerca de dez freguesias, é um salto significativo no aumento da cobertura destes serviços fundamentais para o desenvolvimento sustentado da Póvoa de Lanhoso. No caso da água, por exemplo, ficaremos com uma cobertura de 90 por cento", refere o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.



Oliveira, Louredo e Campo são três das freguesias onde decorrem os trabalhos de ampliação da rede.



"Estamos conscientes dos constrangimentos que estas obras provocam no dia a dia das pessoas, mas peço compreensão, porque são trabalhos absolutamente fundamentais para a qualidade de vida das nossas populações", diz o autarca.