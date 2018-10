Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abastecimento de água em Alcântara já está regularizado depois de rotura

Além da água acumulada, uma barreira acabou também por cair na linha férrea, avançou a IP.

17:46

O abastecimento de água na ruas afetadas pela rotura da conduta da EPAL e que obrigou esta quarta-feira ao corte do trânsito na Rua Maria Pia, em Lisboa, "já está regularizada", anunciou a empresa.



Em comunicado, a Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL) diz ainda que "a circulação rodoviária estará interrompida até às 8h00 de amanhã [quinta-feira], altura em que será possível abrir ao trânsito uma das faixas com o apoio da Polícia Municipal".



A empresa refere também que os danos causados pela rotura deverão ser comunicados à própria EPAL "para análise e avaliação", assegurando que serão feitos todos os esforços para se concluírem rapidamente os trabalhos de reparação da conduta danificada.



O trânsito na Rua Maria Pia, em Lisboa, esteve cortado esta manhã, nos dois sentidos, por causa de uma rotura numa conduta da EPAL, que provocou o abatimento do piso, junto ao n.4 daquela rua, na zona de Alcântara, e obrigou ao corte total do trânsito, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.



No local, pelas 09h30, estavam 16 homens e quatro viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, assim como a PSP.



Segundo a EPAL, faltou a água em parte daquela rua e em parte da Rua Arco do Carvalhão, assim como na Calçada dos sete Moinhos, sendo que o acumular de água no Túnel de Alcântara levou mesmo a Infraestruturas de Portugal (IP) a interromper a circulação de comboios entre Ponte Santana e Alcântara-Terra.



Segundo a IP, além da água acumulada, uma barreira acabou também por cair na linha férrea.