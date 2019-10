Acidente com dois camiões corta A1 nos dois sentidos entre Santarém e Cartaxo

Uma colisão entre dois camiões, um dos quais realizava o transporte de diluentes e tintas, obrigou ao corte nos sentidos da A1, entre as zonas de Santarém e do Cartaxo.O CM sabe que do acidente resultou um ferido, cuja gravidade se desconhece. O alerta para o sinistro no quilómetro 59 foi dadoàs 18h58.Em atualização