A vítima mortal da queda do helicóptero em Valongo durante o combate a um incêndio é o piloto. Era o único tripulante da aeronave."A brigada de operacionais de combate a incêndio estaria fora do helicóptero, teriam ficado em solo", adiantou o comandante distrital da proteção civil do Porto.A aeronave combatia um fogo em Sobrado. O alerta para o incêndio foi dado cerca das 16h05.Uma testemunha diz ter visto o helicóptero a realizar viagens muito rápidas (de três em três minutos) e a baixa altitude. Outro relato garante ter assistido ao momento da explosão, dizendo que o helicóptero ainda se encontrava no ar quando "bateu com a cauda num dos fios que por sua vez bateu noutro fio e resultou na explosão e queda" da aeronave, originando "uma enorme nuvem de pó".O fogo que mobiliza 96 operacionais e 23 viaturas foi dado como circunscrito às 18h30, estando em fase de resolução.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu condolências aos familiares de piloto que perdeu esta quinta-feira a vida na sequência do combate ao incêndio de Valongo.Segundo a página oficial da presidência, "foi com grande consternação que o Presidente da República acabou de receber a trágica notícia que dá conta da queda de um Celca durante o combate a um incêndio na zona de Valongo, da qual resultou, infelizmente, a perda de vida do piloto, dirigindo por isso aos seus familiares e amigos uma palavra de sentidas condolências"."O Presidente da República quer ainda agradecer a todos os homens e mulheres que estão no terreno, mesmo perante um momento tão difícil como o da perda de um colega e concidadão, por continuaram a sua exigente missão de proteger o próximo", acrescenta a mensagem.