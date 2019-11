Artur Carvalho já respondeu por escrito ao Conselho Disciplinar

Artur Carvalho, o médico obstetra suspenso preventivamente pelo Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos, depois de oter revelado o caso de Rodrigo, o bebé que nasceu com malformações graves, já se pronunciou, por escrito, sobre os processos de que é alvo."O médico tinha a possibilidade de não ser ouvido e pronunciar-se por escrito. Foi isso mesmo que fez", confirmou aoo presidente do Conselho Disciplinar, Carlos Pereira Alves afirmando desconhecer "o número de processos sobre o qual Artur Carvalho se pronunciou".De acordo com o responsável do Conselho Disciplinar, há sete processos contra o obstetra em avaliação no órgão."Dois deram entrada há relativamente pouco tempo e é natural que o médico não se tenha pronunciado sobre esses dois em específico, mas certamente terá tempo para isso", acrescenta. Sem querer adiantar o teor da resposta do obstetra, Carlos Pereira Alves explica que a "averiguação prossegue" e que a seu tempo "tudo será devidamente esclarecido", realçando o elevado número de ações contra o médico, assim como a complexidade das mesmas.O Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos reúne na terça-feira, às 18h00, para dar continuidade à investigação dos casos contra Artur Carvalho.