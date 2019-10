Bebé internado em estado grave com hematomas e hemorragias

Um bebé de 18 meses deu entrada nas urgências pediátricas do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, em estado considerado grave, aparentando ter sido vítima de agressões físicas.

O menor apresenta hematomas em todo o corpo e até hemorragias pela boca.

Sabe o Correio da Manhã que a criança foi transportada para aquela unidade hospitalar por uma ambulância INEM, que a recolheu no Centro de Saúde do Dafundo, no concelho de Oeiras.

Foi mediante avaliação dos profissionais desta unidade de saúde, que o menor foi encaminhado para receber uma assistência médica mais aprofundada.