Imagens chocantes mostram a violência da agressão.

18:45

Um bebé de ano e meio terá sido barbaramente agredido pelo padrasto, este domingo, num apartamento na zona de Vila Franca de Xira.



O caso foi denunciado pelo pai da criança no Facebook, numa publicação acompanhada de várias fotografias com as marcas evidentes de agressão no rosto do bebé, o que gerou uma onda de revolta naquela rede social.



São visíveis nas imagens as marcas de sangue pisado na cara do bebé, que teve mesmo de ser hospitalizado no domingo.



Entretanto, o CM apurou que o caso já está sob investigação da PSP de Lisboa.