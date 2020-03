Câmara de Albufeira alvo de buscas por crimes de corrupção e abuso de poder

Estão a decorrer, esta quinta-feira, buscas na Câmara Municipal de Albufeira por alegados crimes de corrupção e abuso de poder.As buscas estão a ser realizadas pela Polícia Judiciária tanto na sede ada autarquia como em casa de elementos do executivo e de outras pessoas envolvidas.sabe que em causa estão crimes relacionados com atos praticados por titulares de cargos políticos.As buscas, que tiveram início durante a manhã desta quinta-feira, estão a ser acompanhadas por magistrados do Ministério Público.sabe que deverão ser constituídos vários arguidos, entre eles o Presidente da Câmara, José Carlos Rolo.Em atualização