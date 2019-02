Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro em chamas no IC17 junto a Camarate no sentido Sacavém-Odivelas

Veículo ficou completamente destruído.

20:54

Um carro incendiou-se esta quarta-feira no IC17 junto a Camarate no sentido Sacavém-Odivelas, no acesso ao IP7.



Um dos passageiros do veículo afirma que foi alertado por outro condutor de que algo se passava, parou o carro e teve apenas tempo de fugir. Do incidente não há feridos a registar.



O veículo ficou completamente tomado pelas chamas.