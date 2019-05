Carro desgovernado embate contra Aeroporto de Lisboa e faz dois feridos

Um carro entrou pela vidraça das partidas do Terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e fez esta quinta-feira dois feridos. Uma das vítimas trata-se de um homem de 49 anos que foi atropelado e um passageiro que se encontrava no interior da viatura. O condutor, de 55 anos, foi detido ainda dentro do carro.Segundo testemunhas no local, a viatura desgovernada que atingiu a estrutura do aeroporto trata-se de um carro de uma plataforma de transporte de passageiros descaracterizado. Os motivos do incidente são ainda desconhecidos, mas a PSP descarta, para já, a hipótese de atentado.Entre seis a oito agentes intervieram de imediato após o embate e algemaram o condutor. O motorista tinha acabado de apanhar dois passageiros.De acordo com informações da PSP ao, o condutor detido não tinha álcool no sangue. As autoridades estão a averiguar se esta ocorrência se deveu a um problema mecânico da viatura.O alerta foi dado às 19h44. Nas redes sociais, alguns passageiros que se encontravam àquela hora no local partilharam imagens do incidente.A vítima do atropelamento já foi transportada para o Hospital São José, em Lisboa. Os trabalhos de limpeza estão a decorrer.A circulação aérea no Aeroporto de Lisboa está a funcionar normalmente. De acordo com fonte oficial da ANA Aeroportos de Portugal, o parque de estacionamento 'Kiss and Fly' está temporariamente encerrado.Em atualização