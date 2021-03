Casal esfaqueado com canivete após discussão com vizinho no Porto

Um casal foi esfaqueado, este domingo à noite, na rua do Heroísmo, no Porto. Tudo aconteceu cerca das 22h10, na sequência de um desentendimento e troca de palavras entre vizinhos.O homem, de 59 anos, foi esfaqueado com canivete no pescoço e a mulher, de 71, numa mão. Ao que o CM conseguiu apurar, o homem, após a agressão, dirigiu-se à esquadra da PSP do Heroísmo e foi aí que foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.Depois de estabilizada, a vítima foi levada para o Hospital de Santo António. Entretanto, os agentes receberam uma chamada que dava conta de uma outra vítima na mesma rua. Tratava-se de uma mulher que tinha sido golpeada numa mão.Foi levada para o Hospital de S. João. Depois de diligências, a PSP deteve o suspeito – um homem de 73 anos – vizinho do casal. Tinha na sua posse um canivete.A Polícia Judiciária também esteve no local e está já a investigar. O suspeito vai ser presente esta segunda-feira a Tribunal para aplicação das medidas de coação.